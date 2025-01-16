В Раменках от незаконных складских построек освободили городскую территорию
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Сотрудники Госинспекции по недвижимости Москвы демонтировали нелегальные объекты на западе города. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.
Строения складского назначения были выявлены в ЗАО по адресу: 1-й Сетуньский проезд, вл. 10/1.
«Одноэтажный ангар и двухэтажное строение общей площадью 144 квадратных метра были возведены на непредназначенном для строительства объектов участке и долгое время не эксплуатировались. Таким образом, строения не имели правовых оснований для размещения», — рассказал Бобров.
Он добавил, что находящиеся вдоль проспекта Генерала Дорохова постройки из-за заброшенности обладали неприглядным видом, а беспрепятственный доступ делал их небезопасными для горожан.
Сотрудниками инспекции было пресечено нарушение — нелегальные постройки демонтировали, территорию расчистили и привели в порядок. Городские структуры прорабатывают вопрос дальнейшего использования участка.