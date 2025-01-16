сегодня в 09:10

В Раменках от незаконных складских построек освободили городскую территорию

Сотрудники Госинспекции по недвижимости Москвы демонтировали нелегальные объекты на западе города. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Строения складского назначения были выявлены в ЗАО по адресу: 1-й Сетуньский проезд, вл. 10/1.

«Одноэтажный ангар и двухэтажное строение общей площадью 144 квадратных метра были возведены на непредназначенном для строительства объектов участке и долгое время не эксплуатировались. Таким образом, строения не имели правовых оснований для размещения», — рассказал Бобров.

Он добавил, что находящиеся вдоль проспекта Генерала Дорохова постройки из-за заброшенности обладали неприглядным видом, а беспрепятственный доступ делал их небезопасными для горожан.

Сотрудниками инспекции было пресечено нарушение — нелегальные постройки демонтировали, территорию расчистили и привели в порядок. Городские структуры прорабатывают вопрос дальнейшего использования участка.