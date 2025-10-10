В районе Теплый Стан проведут капремонт 6 многоэтажек

Фото - © Проверка хода капремонта в школе в Павловском Посаде Губернатором Подмосковья/Медиасток.рф

сегодня в 10:00

Были согласованы проекты капремонта в шести многоэтажках, которые находятся в районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева в Москве. Об этом рассказал Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Капитальный ремонт будет проводиться по адресам: улица Генерала Тюленева, дом 13, 17, 23, корпус 1, 25, 27, 29, корпус 4.

«Мосгосэкспертиза согласовала проекты капитальных ремонтов в шести многоквартирных домах 1974–1978 годов постройки в районе Теплый Стан. Проектные решения предполагают ряд наружных работ: специалисты приведут в порядок фасады, входные группы и кровли зданий», — рассказал Щербаков.

В 12-этажных домах № 13 и № 17, возведенных в 1974 году по одному проекту, планируют расчистить поверхность фасадов и цоколей, провести выравнивание и покраску. Над входными группами планируют отремонтировать козырьки. Также поменяют покрытия площадок и двери.

На крышах восстановят надстройки. Будет сменено кровельное покрытие и защитные ограждения. Также в обоих домах собираются установить новые окна на лестницах.

Еще в четырех 16-этажках, построенных по единому проекту в 1978 году, сделают навесную фасадную систему с дополнительным утеплением. Поверхности цоколей собираются облицевать керамогранитной плиткой.

Во входных группах заменят покрытия входных площадок и ограждения крылец. Помимо этого, запланирован ремонт козырьков.

В домах собираются поменять оконные заполнения на лестницах, входные двери в подъездах, камеры для мусора и техническое подполье. Также проведут ремонт и покрасят откосы.