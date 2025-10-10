В районе Ростокино стартовала выдача ключей жителям нового квартала

Ключи от квартир начали получать жители первых двух корпусов квартала здоровой жизни в Ростокине. Всего в этих домах насчитывается 450 квартир.

Проект включает 6 жилых корпусов премиум-класса высотой от 23 до 24 этажей. Площадь квартир варьируется от 29,4 до 186 кв. м, и во всех есть балконы: французские, двойные, опоясывающие или авторские с остеклением. Также в продаже представлены пентхаусы с личными террасами площадью от 17 до 60 кв. м.

Первая очередь построена с применением современных материалов: фасады облицованы моллированным стеклом и алюминиевыми панелями, а первый этаж отделан гранитом. Высота потолков достигает 4,5 м, панорамные окна обеспечивают хорошую инсоляцию. Для комфортного микроклимата в домах установлена система кондиционирования VRF с многоступенчатой фильтрацией и обеззараживанием воздуха.

Инфраструктура квартала включает дизайнерские лобби, лаундж-зоны, переговорные, комнаты для колясок и велосипедов, а также лапомойки для питомцев. В подземном паркинге можно разместить зарядные станции для электромобилей.

Благодаря продуманной концепции и насыщенной инфраструктуре проект стал одним из лидеров продаж в районе ВДНХ.

Сейчас во второй и третьей очередях ведется строительство еще 4 корпусов: монолитные работы завершены, идут установка лифтов, отделка лобби и подключение коммуникаций.

На территории квартала обустроены детские и спортивные площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для 20 видов спорта и первый в России центр биохакинга.

«Момент, когда жители получают ключи, — особенный для нашей компании. Это начало новой жизни для сотен семей, которые будут растить здесь детей, находить новых друзей, заниматься спортом. Здесь будут формироваться семейные традиции, а вся инфраструктура квартала — работать на комфорт и благополучие жителей. Для девелопера нет большей награды, чем видеть, как созданное тобой пространство превращается в настоящий дом. И мы уверены, что „СОЮЗ“ станет одним из символов современной Москвы — города будущего, где в центре находится человек, его потребности и развитие», — рассказал совладелец и сооснователь Группы Родина Владимир Щекин.