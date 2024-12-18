В районе Отрадное на месте заброшенной постройки появится зеленая зона

На северо-востоке столицы территорию рядом с жилой застройкой освободили от неиспользуемого строения и благоустроили, заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Столичное ведомство регулярно проводит мониторинг территории Москвы на предмет земельно-имущественных нарушений. В ходе СВАО в Юрловском проезде было зафиксировано заброшенное сооружение.

«Постройка площадью 30 квадратных метров располагалась на бульваре вблизи многоквартирных домов. Как установили инспекторы, сооружение было незаконно возведено на неоформленном участке, не эксплуатировалось и фактически занимало территорию общего пользования. Кроме того, на момент обследования объект имел ненадлежащий внешний вид: был поврежден и исписан граффити», — прокомментировал Бобров.

Учитывая близость к жилому сектору, незаконную заброшенную постройку демонтировали, участок выровняли и засеяли газон.