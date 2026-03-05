В Пушкинском округе строят детскую поликлинику на 400 посещений

Детская поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Ранее на площадке завершили земляные и монолитные работы, возвели наружные стены и устроили кровлю. Также проложены внешние сети водоснабжения и теплосети, вынесены кабельные линии и водопровод, демонтирован байпас теплосети и построена подпорная стена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.