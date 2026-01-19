В Пушкино снесли аварийный жилой дом на улице Озерная

Аварийный двухэтажный дом №7 на улице Озерная в Пушкино демонтировали после расселения жильцов в рамках программы переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В Пушкино завершили снос аварийного жилого дома №7 на улице Озерная. Здание, построенное в 1965 году, имело площадь около 355 квадратных метров и находилось среди жилой застройки. Дом признали аварийным и непригодным для проживания.

В рамках адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда жильцов восьми квартир расселили, после чего объект включили в перечень на ликвидацию. Демонтаж здания полностью завершен, участок очищен от строительного мусора.

Вопрос дальнейшего использования освобожденной территории решит администрация. На территории Пушкинского городского округа выявлено 379 объектов незавершенного строительства. На данный момент снесено, достроено или приведено в соответствие с законодательством 253 объекта, что составляет 67% от общего числа. Работы по ликвидации аварийных объектов продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.