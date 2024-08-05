В поселке Нахабино округа Красногорск откроется образовательный центр «Лидер»

Представители министерства строительного комплекса Московской области совместно с представителями ФБУ «РосСтройКонтроля» посетили образовательный центр «Лидер» в поселке Нахабино, который откроет свои двери для детей уже 1 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Воспитательно-образовательный комплекс «Лидер» будет включать в себя блок учебных и общешкольных помещений, блок детского сада и мини-детсад. Будут и классы с углубленным изучением предметов: математики в 5 и 7 классах, социально-экономический и химико-биологический в 10 и 11 классах. Школа открывает широкие возможности для дополнительного образования, включая несколько спортивных направлений», — рассказала директор образовательного комплекса Светлана Сидорина.

Новый объект образования строится с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.

«Присутствие сотрудников «РосСтройКонтроля» на площадке дисциплинирует и мобилизует всех участников и дает положительный результат. Мы очень скрупулезно подходим к приемке работы, тем самым повышая качество строительства. Все это мы делаем для наших граждан», — сказал генеральный директор ФБУ «Росстройконтроль» Владимир Щербинин.

Согласно проекту, 4-этажное здание состоит из двух блоков — детского сада на 150 мест и школьного блока на 900 учеников. В блоке для дошкольников разместятся групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы. В школьном — учебные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный зал, библиотека с медиатекой, столовая. Общая площадь здания составляет более 16,1 тыс. кв. метров.

На прилегающей территории рабочие приступили к озеленению, устройству спортивных и игровых площадок, на стадионе к устройству беговых дорожек.

«У нас в Московской области достаточно масштабная программа по строительству объектов социальной инфраструктуры. К 1 сентября мы готовим к открытию 31 объект образования. Здесь мы видим с вами яркий пример — большой образовательный центр. Это то, на что делает акцент губернатор Московской области. В Красногорске строится два больших образовательных центра — здесь и в Павшинской пойме и оба с использованием инструмента инфраструктурного бюджетного кредита», — сказал заместитель министра строительного комплекса Московской области Тимур Магомедов.

В ходе выезда представители «РосСтройКонтроля» продемонстрировали современное технологическое оборудование, которое позволит повысить производительность труда инспектора технического контроля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.