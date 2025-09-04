В поселке Луховиц после капремонта открылась школа № 2

В подмосковном поселке Белоомут муниципального округа Луховицы на улице Гагарина, стр. 5, после капитального ремонта открылась школа № 2. Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.

Работы здесь начались в январе 2025 года. В ходе капитального ремонта в школе, площадью более 2 285 квадратных метров, обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации, утеплили фасад и кровлю. В спортзале отремонтировали пол и стены, установили новые спортивные снаряды. Обновилась также столовая. Также поставлено новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения.

Всего в Московской области 1 сентября открыли 14 новых школ и 57 после капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.