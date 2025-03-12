В поселении Филимонковское демонтировали заброшенную незаконную постройку

В Новомосковском административном округе участок автомобильной дороги освободили от самовольного неэксплуатируемого строения, поделился начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Нелегальная постройка площадью порядка 40 кв. м находилась на проезжей части в поселении Филимонковское, поселке Марьино и ухудшала обзор для автомобилистов.

«Любой объект самовольного строительства таит в себе опасность, при этом, в случае его неудовлетворительного состояния, риск потенциальной угрозы для окружающих возрастает. Выявленное строение располагалось на участке дороги без наличия правовых оснований и долгое время не эксплуатировалось, в связи с чем приобрело признаки обветшалости фасада», — уточнил Бобров.

В настоящее время Госинспекцией по недвижимости приняты меры по демонтажу заброшенной самовольной постройки. Территория очищена от строительного мусора и приведена в порядок.