В поликлинике № 1 Королева приступили к отделке помещений

В Королеве продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области. Подрядчик приступает к внутренней отделке помещений. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

«Рабочие провели кровельные работы, забетонировали плиты перекрытия, укрепили центральный вход. Установлены новые оконные блоки. Сейчас на объекте работают более 20 человек. Внутри появятся современные кабинеты и обновленная регистратура. Фасад будет полностью отремонтирован, но все архитектурные элементы сохранены. Территорию вокруг поликлиники благоустроят», — уточняется в сообщении.

Здание поликлиники построили в 1956 году по проекту известного архитектора Любови Гулецкой. Капитальный ремонт стартовал в середине лета 2024 года. Обновленная поликлиника примет первых пациентов в 3 квартале 2025 года.

Рядом на соседнем участке также в рамках госпрограммы ведется строительство новой комплексной поликлиники для взрослых и детей на 1 000 посещений в смену. Ввод объекта запланирован на декабрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.