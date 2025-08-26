В Подольске завершился капитальный ремонт школы имени Сабанеева

Работы велись в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Директор школы Любовь Симкина отметила, что после ремонта одно из старейших образовательных учреждений города обрело не только современный внешний вид, но и высокотехнологичную внутреннюю «изюминку». Она сделает учебный процесс максимально комфортным для учеников и педагогов.

Общая площадь здания школы почти 4 тыс. кв. м. В рамках капитального ремонта утеплили и обновили фасад и кровлю здания, заменили все инженерные системы и сантехническое оборудование, провели внутреннюю отделку помещений, благоустроили прилегающую территорию.

Образовательное учреждение оснастили современной мебелью и оборудованием для классов, спортивного зала и пищеблока.

Обновленная школа откроет свои двери для учеников 1 сентября.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.