В Подольске завершили четверть капремонта детсада при школе №12

Капитальный ремонт детского сада при средней школе №12 на улице Кирова, 53а, проводится в рамках государственной программы по обновлению социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекта «Семья».

На данный момент завершены демонтажные работы, ведутся общестроительные и отделочные работы, ремонтируется кровля, устанавливаются оконные блоки. Общая площадь дошкольного отделения составляет 1944,4 кв. м.

В ходе капремонта специалисты заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, покрасят стены, зальют и уложат полы, установят новые двери и осветительные приборы. Также выполняются работы по прокладке инженерных коммуникаций, фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленного учреждения запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.