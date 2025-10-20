В Подольске завершается капремонт дошкольного отделения школы № 19

На улице Кирова, д. 60А, Подольска завершается капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 19. На объекте завершаются общестроительные работы, ведется пусконаладка инженерных сетей, поставка мебели. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«Строители завершают отделочные работы, ведут пусконаладку инженерных систем, системы видеонаблюдения, завершают благоустройство прилегающей территории. В здании ведется устройство пандуса, поставка мебели», — уточняется в сообщении.

На площадке задействовано 25 рабочих и 2 единицы техники.

В рамках капремонта утеплен фасад здания, заменена кровля, все инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, отремонтированы внутренние помещения, модернизирован пищеблок.

Общая площадь здания 963,6 кв. м.

Завершить все работы и подготовить дошкольное учреждение к открытию планируется до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.