В Подольске возобновили строительство храма в Кузнечиках

Строительство храма Святителя Николая Чудотворца на площади Защитников Отечества в Подольске продолжается после возобновления работ в 2024 году. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области и правительства региона, сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

Возведение кирпичного храма началось в 2009 году в период активной застройки микрорайона Кузнечики. Работы велись на пожертвования благотворителей, однако в 2015 году строительство полностью остановили из-за недостаточного финансирования. К этому моменту объект был готов примерно на треть, кровельные работы не проводились. Недострой негативно влиял на облик квартала, и жители неоднократно обращались через портал «Добродел» с просьбой завершить строительство и привести в порядок прилегающую территорию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.