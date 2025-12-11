сегодня в 17:30

В Подольске строители завершают демонтажные работы в ходе капремонта школы № 21

В здании корпуса школы № 21 подмосковного Подольска на проспекте Юных Ленинцев, дом № 90 продолжается капитальный ремонт. Подрядчик завершает демонтажные работы, в скором времени приступит к отделочным, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе капитального ремонта в здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Прилегающая территория будет благоустроена.

Обновленное здание школы откроется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.