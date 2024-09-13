В Подольске снесли полуразрушенное здание бывшего многоквартирного жилого дома

В Подольске завершен снос расселенного жилого дома, который был признан аварийным. Демонтаж был выполнен в рамках проведения работ по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом 1935 года постройки — трехэтажный, блочный, общей площадью порядка 3 140 кв. метров. Здание было обследовано и по результатам технического состояния строительных конструкций признано аварийным. В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в конце 2023 года администрацией были завершены необходимые мероприятия по расселению собственников жилых помещений. Кроме того, объект сильно пострадал в результате пожаров, полуразрушенное здание было включено в перечень для ликвидации с последующим демонтажем. В августе был полностью завершен снос аварийного сооружения, земельный участок очищен от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Подольск выявлено 317 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесен, достроен и приведен в соответствие 234 объекта, что составляет порядка 74% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача – соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», – уточнил Воробьев.