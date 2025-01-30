В Подольске проведут капремонт почти в 300 домах за 2025 год

В Подольске в текущем году капремонт проведут в 276 домах. Почти в 150 многоквартирных домах отремонтируют кровлю. Заменят лифты, коммуникации, обновят фасады, подвалы, всего в план включили почти 900 различных элементов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Масштабное обновление многоквартирных домов продолжаем совместно с фондом капитального ремонта (ФКР) Московской области. Благодаря поддержке главы Подмосковья Андрея Воробьева в 2025 году работы пройдут в 276 домах», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Особое внимание уделят общедомовым приборам учета (ОПУ). До конца февраля ФКР установит ещё 86 ОПУ. Управляющая организация и МУП «Подольская теплосеть» должны сразу принять оборудование в эксплуатацию.

«Работа не останавливается с января прошлого года. В 188 МКД уже сделали все, что планировали. При таком объеме важно не жертвовать качеством ради скорости. Следить за этим будем вместе со старшими по домам. Жесткий системный контроль за подрядчиками будут вести и специалисты ФКР», — заключил Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.