В Подольске проведут капремонт дошкольного отделения средней школы № 27

сегодня в 18:36

На улице Подольской, 6а, в округе Подольск проведут капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 27. Ремонт в детском саду проведет ООО «ПСК Гелиополь», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы по капитальному ремонту будут осуществляться в рамках госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья».

В здании детского сада 1975 года постройки общей площадью 1 850 кв. м обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, прилегающую территорию ждет благоустройство.

Открытие обновленного детского сада запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.