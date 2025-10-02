В Подольске построят новый складской комплекс для хранения мороженого

Правительство Московской области и компания «Чистая Линия» заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству складского комплекса в городском округе Подольск. Новый объект будет специализироваться на хранении готовой продукции, сырья и комплектующих, а также организации логистики для обеспечения продаж по всей России. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Объем инвестиций в проект составит около 500 миллионов рублей. Комплекс сможет единовременно хранить более 5 тысяч тонн продукции, что позволит оптимизировать систему дистрибуции. «Чистая Линия» из Долгопрудного является одним из крупнейших производителей мороженого в России и лидером по объему продаж в Московском регионе, ЦФО и Санкт-Петербурге. В 2024 году предприятие выпустило 22 тысячи тонн продукции. Ассортимент насчитывает более 150 наименований.

В ведомстве отметили, что регион занимает первое место в России по производству мороженого. Подмосковные предприятия выпускают более 57% всего объема мороженого в ЦФО и 18% от общероссийского производства. Экспорт продукции увеличился по итогам прошлого года и составил 614 тонн. Всего в 2024 году подмосковные производители выпустили 108,4 тысяч тонн продукции, из которых 20% приходится на «Чистую линию».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.