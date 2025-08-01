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В Подольске планируют построить жилой дом для переселенцев из аварийного жилья

В Подольске к следующему году планируют построить жилой дом для переселенцев из аварийного жилья, сообщает комитет по конкурентной политике региона.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья в городском округе Подольск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг с одновременным выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ по строительству жилого дома по адресу: Московская область, городской округ Подольск, мкр. Климовск, ул. Южный поселок, дом № 31а (строительный адрес)».

Планируется в рамках проведения закупки строительство жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья. Дом рассчитан на 215 квартир.

Предполагается, что в новое жилье переедет 456 жителей аварийных домов на улице Школьной в Подольске и из микрорайонов Львовский и Климовск.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.