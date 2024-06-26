В Подольске откроют 4 учебных заведения в 2024 году

Сразу четыре учебных заведения откроют в Подольске в этом году. Они войдут в состав уже действующих образовательных комплексов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Три детских сада укомплектованы специалистами практически полностью. На те вакансии, что еще свободны, уже подобраны люди. Некоторые воспитатели перейдут на новое место работы вместе со своими воспитанниками. Также придет много молодых специалистов.

Что касается школы в ЖК «Каскад Парк» — привлекут педагогов из других регионов, в том числе с помощью мер поддержки губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Учителя будут получать компенсацию аренды жилья. Также их обеспечат достойной зарплатой до 80 000 рублей.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что высококлассные специалисты страны приедут в округ, но нельзя забывать и о подольчанах. Их трудоустройство в приоритете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.