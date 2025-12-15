сегодня в 18:11

В Подольске готовится к открытию детский сад при школе № 19

На улице Кирова, д. 60А, Подольска, одноименного городского округа, завершается капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 19. На объекте ведутся пусконаладочные работы, сборка и установка мебели. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В рамках капремонта утеплен фасад здания, заменена кровля, все инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, отремонтированы внутренние помещения, модернизирован пищеблок. Общая площадь здания 963,6 квадратных метров.

Завершить все работы и подготовить дошкольное учреждение к открытию планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.