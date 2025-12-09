В подмосковных ЖК прошел масштабный футбольный турнир

14 футбольных команд из семи московских и подмосковных ЖК от группы «Самолет» приняли участие в традиционном футбольном турнире. Состязания, организованные «Самолет Комьюнити», при поддержке застройщика и управляющей компании, прошли в спортивном комплексе «Барс» ЖК «Пригород Лесное», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

По итогам матча первое место заняла команда «Пригород Лесное -2», второе место — «Горки Парк-2», а третье место ЖК «Прибрежный Парк». Победители получили призовой кубок, а участники — медали. Всего в мероприятии приняли участие более 250 человек. Друзья, родственники и соседи пришли поддержать футболистов и составили громкую, энергичную и активную команду болельщиков. Они принесли с собой яркие плакаты и придумали мотивирующие кричалки.

Футбольный турнир стал отличным предновогодним подарком жителям. В спортивном комплексе ЖК «Пригород Лесное» оборудовано просторное поле для игры, удобная раздевалка, зона для группы поддержки и кафе с напитками, что создало комфортную обстановку для каждого. Все участники мероприятия запаслись хорошим настроением и были нацелены на увлекательную игру. На поле царила особая атмосфера азарта и соревнования. Турнир стал отличным поводом познакомиться с соседями, найти общие интересы и темы, завязать новую крепкую и теплую дружбу.

Помимо футбольных мероприятий Самолет Комьюнити объединяет множество жителей в сообщества по спортивным интересам. Кроме спорта жителей объединяют и другие хобби: театр, кино, книги, путешествия и т. д. Все совместные мероприятия направлены на сплочение, поддержку и развитие добрососедских отношений.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.