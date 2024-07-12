В подмосковном ЖК «Живописный» на кадастр поставили новый корпус на 435 квартир

В ЖК «Живописный» Ленинского городского округа на кадастровый учет поставили новый МКД с подземной автостоянкой. Теперь 435 семей смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Объект находится по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Жабкино, ЖК «Живописный», дом 2. Кадастровый номер: 50:21:0030210:32262

Площадь 4-этажного дома с подземным паркингом — более 44 тыс. кв. метров. Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура — на территории комплекса предусмотрены три детских сада на 330 мест, поликлиника, подземные паркинги и коммерческие объекты сферы услуг.

Ранее в ЖК были введены в эксплуатацию корпуса № 3, 4.1 и 4.2 и открыт детский сад на 130 мест. По проекту в нем предусмотрены шесть групп. Здесь разместились музыкальный и спортивный залы, кружковые, пищевой и медицинский блоки. Застройщик смонтировал в здании «теплый пол» для комфортного пребывания детей и оснастил объект мультимедийными системами.

ЖК «Живописный» —гармоничный ансамбль жилых домов с объектами социальной и торгово-бытовой инфраструктуры расположен в Ленинском городском округе. Комплекс возводится на территории 21 га. Четыре корпуса общей площадью 97 тыс. кв. метров первой очереди строительства рассчитаны на 1 078 квартир. Рядом находятся Бутовский лесопарк, загородный клуб «Завидное», имение «Спасское».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.