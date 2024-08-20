В подмосковном ЖК «Заречье Парк» введена в эксплуатацию школа на 600 мест

В Одинцово в ЖК «Заречье Парк» построили школу на 600 мест. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Школа общей площадью 10,5 тыс. кв. метров выполнена в виде нескольких блоков от 1 до 4 этажей. В здании расположились учебные классы, специализированные кабинеты с лабораториями, мастерские по обработке ткани, металла и дерева. Для самых маленьких воспитанников имеются игровые — вместе с кабинетами для начальных классов они разместились на первом этаже.

Торжественные мероприятия будут проходить в просторном актовом зале с эстрадой. Для занятий физкультурой предусмотрены два спортивных зала — они оборудованы раздевалками и душевыми. Взять дополнительную литературу ученики смогут в библиотеке с двумя читальными залами и медиатекой. Питание детей будет организовано в столовой на 312 мест. А получить медицинскую помощь ученики смогут в медицинском блоке.

На благоустроенной и озелененной территории школы размещено несколько функциональных зон. В спортивной зоне: беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, площадки для баскетбола и волейбола, поле для мини-футбола. Кроме того, здесь имеются места для активных игр и отдыха, зоны для занятий на свежем воздухе. По всему периметру школы установлено ограждение.

В ЖК «Заречье Парк» кроме школы в рамках КРТ построят еще детский сад на 210 мест, поликлинику на 300 посещений в смену, и многоуровневые паркинги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.