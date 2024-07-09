В подмосковном ЖК «Пехра» построят автомобильно-пешеходный мост длиной 38 метров

В проекте жилого комплекса «Пехра» ведутся работы по возведению четырехполосного автомобильно-пешеходного моста через реку Пехорку. Девелопер реализует проект в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

На объекте выполнено бетонирование, армирование, гидроизоляция и устройство пролетного строения и переходных плит. Проводится подготовка к гидроизоляции мостового полотна, обратная засыпка первой опоры для организации примыкания к улично-дорожной сети.

Длина моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 метров. Здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения. По обеим сторонам объекта разместятся безопасные пешеходные тротуары. Ввод моста в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года.

Новый мост разгрузит выезд из ЖК «Пехра», который возводится между улицами Трубецкая и Звездная. Станет проще добираться в центр Балашихи и другие районы города. Для жителей комплекса сократится время в пути до ж/д станции «Балашиха».

Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура. В проекте «Пехра» сейчас построены 8 корпусов на 6 819 квартир, три детских сада, две поликлиники и школа искусств. Возводят еще одну поликлинику и детсад, а также школу на 1500 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.