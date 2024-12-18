В подмосковном ЖК «Ильинские Луга» введен в эксплуатацию новый корпус

В Красногорске в проекте «Ильинские Луга» введен в эксплуатацию новый жилой корпус. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение застройщику. Новоселье здесь отпразднуют 536 семей, сообщает пресс-служба ведомства.

Корпус рассчитан на 536 квартир различной планировки — от студий до трехкомнатных. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды. Для детей и взрослых обустроены площадки для игр и отдыха. Территория рядом с домом благоустроена.

Жилой квартал «Ильинские луга» расположен в 10 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, в городском округе Красногорск. На территории комплекса запроектирована развитая социальная инфраструктура: 9 детских садов в общей сложности на 2 950 мест, 4 школы суммарно на 6 100 мест, 2 поликлиники и больница, зеленые дворы-парки с современным благоустройством, детские и спортивные площадки.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.