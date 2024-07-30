В подмосковном ЖК «Благовест» ключи от квартир получили более 210 семей

В ЖК «Благовест» Сергиево-Посадского городского округа завершается выдача ключей дольщикам. Долгожданные акты приема-передачи квартир получили уже 213 семей. Подписание документов идет в тесном взаимодействии с министерством жилищной политики Московской области. Новоселье отметят все 227 дольщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Возведение ЖК «Благовест» в Сергиевом Посаде началось в 2012 году, но из-за финансовых сложностей застройщика ООО «Стройинвест» работы на объекте остановились. В конце 2021 года объект был передан фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Дом полностью достроен, введен в эксплуатацию, поставлен как кадастровый учет, идет выдача ключей.

Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.