В подмосковном технопарке М4 строят корпус для субъектов малого бизнеса

Здание построят на территории одного из крупнейших технопарков Подмосковья М4 в Ленинском городском округе. Согласно проекту, разработанному в компании «ПЕТРОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ», площадь объекта составит более 1,3 тыс. кв. метров. Здание разделят на четыре зоны, каждую из которых займут арендаторы, ими станут предприятия малого бизнеса.

Построить корпус планируют всего за 4 месяца, а ввести в эксплуатацию — до конца 2024 года.

Технопарк М4 расположен вдоль Каширского шоссе, а его площадь превышает 105 га земли. Территория комплекса включает в себя общие объекты коммунально-бытовой инфраструктуры: водозаборный узел, объекты электро- и газоснабжения, очистные сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, административные здания и стоянки для большегрузных автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.