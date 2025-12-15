В подмосковном Рошале в школе № 2 наполовину завершили демонтаж в рамках капремонта

На улице Вокзальной, 25, поселка Черусти подмосковного Рошаля муниципального округа Шатура продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 2. Подрядчик наполовину завершил демонтажные работы, в скором времени приступит к отделочным, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

В школе 1957 года постройки обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.