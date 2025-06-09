В подмосковном Ногинске снесли два жилых дома в аварийном состоянии

В городе Ногинск, на улице Молодежная, снесли два многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии. Демонтаж был проведен в рамках работы по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажные жилые дома №1 и 5 были построены в 50-х годах прошлого века. Их площадь составляла порядка 650 и 900 квадратных метров соответственно. Ввиду значительного износа строительных конструкций дома были признаны аварийными. В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» были проведены мероприятия по расселению жилых помещений. Общее количество квартир составило — 20.

Работы по демонтажу аварийных зданий и расчистке участка от строительного мусора завершились в прошлом месяце.

Порядок использования освобожденной территории администрацией Богородского городского округа пока не определен.

Всего на территории Богородского городского округа выявлено 283 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 177 объектов, что составляет 63% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.