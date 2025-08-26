За 7 недель в Подмосковье поступило 136 заявок от женщин из семей Героев-участников СВО — сильных, заботливых, красивых и творческих. География участниц охватила все муниципалитеты Московской области, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Уже в сентябре пройдут четыре окружных полуфинала в Балашихе, Красногорске, Одинцово и Подольске. По их итогам определят 8 финалисток. 30 ноября, в День матери, каждая из них представит свою историю на сцене Музея Победы.

«136 необычайно сильных, заботливых, красивых, творческих женщин из семей подмосковных Героев-участников СВО подали заявки на участие в нашем конкурсе. Совсем скоро, в сентябре, мы проведём четыре окружных полуфинала — в Балашихе, Красногорске, Одинцово, Подольске — и из 136 участниц определим восемь финалисток, каждая из которых уже 30 ноября, в День матери, на площадке Музея Победы расскажет свою историю», — сказал инициатор конкурса, депутат Государственной Думы и сопредседатель ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов.

Конкурс проходит по инициативе депутата Государственной Думы, сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергея Колунова при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторы — Ассоциация ветеранов СВО Московской области, Министерство территориальной политики Московской области и Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Финал конкурса пройдет 30 ноября 2025 года на площадке Музея Победы на Поклонной горе. Председателем жюри выступит заслуженный артист России SHAMAN, поименный состав жюри будет объявлен позднее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.