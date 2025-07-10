В Подмосковье запустили пилотный проект по регистрации недвижимости

Первое муниципальное образование, принимающее участие в данном проекте, — Богородский городской округ. А первое СНТ — «Алешинские сады». И сегодня уже первые жители смогли подать документы для постановки своих объектов на кадастровый учет и регистрацию прав собственности прямо на территории своего товарищества.

«Плюсы от регистрации прав на объекты недвижимости очевидны и они не только у государства, как получателя налогов в бюджет. Иметь зарегистрированную недвижимость — и в интересах жителей. Новый проект — социальный, направлен прежде всего на то, чтобы помочь гражданам стать собственниками своей же недвижимости», — отметил вице-губернатор Московской области, курирующий имущественный блок Владимир Локтев.

В выездной встрече принял участие министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

«Предшествовала этому работа нашего подведомственного учреждения — БТИ Московской области, специалисты которого сначала провели детальный анализ данных о земельных участках и объектах капитального строительства, расположенных в СНТ „Алешинские сады“. Выявлены объекты недвижимости, в отношении которых необходимо было выполнить кадастровые работы и подготовить технические планы. Работы проведены, и теперь гражданам остается просто подать документы. А для того, чтобы им не пришлось отвлекаться от дачных дел, организован выездной прием с участием сотрудников МФЦ, непосредственно в самом СНТ. Это первый опыт. Проект планируем расширять и подобные мероприятия уже проводить во всех муниципальных образованиях Подмосковья», — рассказал Фирсов.

Глава ведомства также отметил, что сейчас жители, в своем большинстве, понимают важность регистрации прав на свои объекты, так как незарегистрированную недвижимость нельзя продать, подарить или сдать в аренду, в установленном законом порядке. И застраховать можно только зарегистрированную недвижимость. В случае повреждения или уничтожения имущества в результате ЧП, — компенсационные выплаты, если объект не зарегистрирован, не положены, как и в случае, если земля будет изъята для государственных нужд. Кроме того, сейчас продолжает свою реализацию проект по социальной газификации, а подвести газ возможно только к дому, стоящему на государственном кадастровом учете. У зарегистрированной недвижимости масса преимуществ.

В пилотном проекте Минимущества, кроме Богородского, участвуют городские округа Балашиха, Домодедово, Красногорск, Ленинский, Мытищи, Наро-Фоминский, Пушкинский, Солнечногорск и муниципальный округ Дмитровский.

Как отметила генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева, проект направлен на оказание помощи жителям Подмосковья по постановке на кадастровый учет их дачных домов и строений, а также по постановке на кадастровый учет ранее учтенных земельных участков и уточнению местоположения объектов недвижимого имущества, расположенных на них.

«В рамках реализации проекта Минимущества администрация городского округа Богородский заключила контракт, в котором БТИ Московской области выступает исполнителем кадастровых работ. Участие в проекте позволит гражданам оформить все необходимые для постановки на кадастровый учет документы, бесплатно, в связи с тем, что финансирование работ осуществляется органом местного самоуправления. Надлежащее оформление документов на земельные участки, дачные дома и другие строения гарантирует защиту имущественных прав владельцев, а также поможет избежать споров с соседями о границах участков, и в целом упростит любые сделки с недвижимостью», — отметила Нелли Алексеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.