В Подмосковье запустили онлайн-сервис для передачи газовых сетей в областную собственность

В Московской области начал работу электронный сервис для передачи газораспределительных сетей из частной собственности в областную. Новый инструмент доступен на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области совместно с АО «Мособлгаз» принимает газораспределительные сети, принадлежащие физическим и юридическим лицам, в областную собственность. Для упрощения процедуры подачи заявлений и документов на региональном портале госуслуг запущен специальный электронный сервис.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что только в 2025 году поступило более 1 300 обращений от жителей региона по передаче газового хозяйства протяженностью 2 363 км. Это почти в 10 раз больше, чем в 2024 году. Новый сервис позволяет автоматизировать процесс подачи заявлений, снизить количество ошибок и упростить взаимодействие между заявителем и государственными органами, включая подписание договора дарения.

Ранее АО «Мособлгаз» принимал только те сети, по которым были планы развития. Теперь, с целью консолидации, в собственность области принимаются все газовые сети, кроме объектовых газопроводов и газопроводов-вводов. После передачи объекты закрепляются за Мособлгазом, который отвечает за их эксплуатацию и реконструкцию, в том числе для реализации социальной газификации.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале госуслуг, заполнить сведения о газовом имуществе, подписать и отправить заявление. Статус рассмотрения можно отслеживать онлайн. В случае положительного решения министерство направляет заявителю договор дарения в течение месяца.

Передать газопроводы можно только при наличии зарегистрированных прав собственности, отсутствии обременений и запретов на регистрационные действия. Если газопровод находится в долевой собственности, заявления должны подать все собственники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.