В Подмосковье за неделю провели 98 земельных аукционов

В Московской области с 1 по 5 июня 2026 года состоялось 98 земельно-имущественных аукционов. В торгах приняли участие 224 претендента, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

За отчетный период в регионе провели 98 процедур по продаже земельных участков и объектов недвижимости. Всего на лоты претендовали 224 участника. Среднее количество заявок составило 3,7 человека на один лот, что свидетельствует о стабильном интересе к торгам в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.