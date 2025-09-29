В Подмосковье за неделю опубликовали более 15 социально значимых закупок

С 22 сентября по 26 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 18 закупок, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по реконструкции котельных в Долгопрудном и Звенигороде, по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 5 в селе Микулино муниципального округа Лотошино, по капитальному ремонту ЦТП № 4 и ЦТП № 15 в Ленинском городском округе. Выполнение работ будет проводиться в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Продолжается реализация госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Капремонт предстоит провести в учебно-производственном корпусе Мытищинского колледжа, в МБОУ «Ногинская специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», а в Королеве — строительство детского сада на 350 мест.

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» планируется комплекс работ по благоустройству парка культуры и отдыха в Жуковском, выполнение работ по благоустройству сквера в Реутове и благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.