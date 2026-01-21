В Подмосковье за 2025 год более 3,6 тыс раз изменили статус дачных домов

Жители Подмосковья в 2025 году свыше 3,6 тысячи раз воспользовались услугой по переводу садовых домов в жилые и обратно через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В 2025 году на портале госуслуг Московской области подано более 3,6 тысячи заявлений на изменение статуса садовых и жилых домов. Услуга «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» доступна в разделе «Жилье» – «Статус недвижимости». Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками соответствующих объектов.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Перевести дом из садового в жилой можно только при соблюдении ряда условий: строение должно быть капитальным, построенным на фундаменте, с окнами, электричеством, холодным водоснабжением, водоотведением, системой отопления и вентиляцией. Все собственники должны дать согласие на изменение статуса.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение о признании дома жилым принимает администрация городского округа. Результат направляется в личный кабинет заявителя в течение 13 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.