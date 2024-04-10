В Подмосковье выявлено свыше 8,4 тыс га для жилищного строительства

На территории Московской области управлением Росреестра совместно с правительством Московской области продолжается реализация проекта «Земля для стройки», в рамках которого формируется информационная база о выявленных земельных участках, пригодных для жилищного строительства, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Данный проект реализуется в регионе с 2020 года в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Сервис «Земля для стройки» размещен на публичной кадастровой карте. Информация о свободных земельных участках и территориях находится в открытом доступе, что позволяет заинтересованному лицу в режиме реального времени подобрать подходящий участок для строительства жилья.

На платформе публичной кадастровой карты Росреестра в разделе сервиса «Земля для стройки» содержатся сведения о 4 055,95 гектаров земли, пригодной для жилищного строительства на территории Московской области.

«Проект «Земля для стройки» упростит процедуру получения услуг в сфере земельных отношений для людей и бизнеса, а также положительно повлияет на эффективность вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот», — отметил заместитель руководителя управления Владимир Бирюков.

Оперативный штаб Московской области продолжает решать задачу по повышению эффективности использования земель и выявлению земельных участков на территории региона, пригодных для жилищного строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.