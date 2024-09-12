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В Подмосковье выявлено более 8,4 тыс га для жилищного строительства

На территории Подмосковья областным управлением Росреестра совместно с правительством Московской области реализуется проект «Земля для стройки», в рамках которого формируется информационная база выявленных земельных участков, пригодных для жилищного строительства, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Сервис «Земля для стройки» содержит сведения о свободных территориях и земельных участках, которые могут быть использованы гражданами и застройщиками для строительства многоквартирных домов и индивидуального жилищного строительства.

Сервис предусматривает поиск и процедуру заявительного порядка заинтересованных лиц в использовании земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот для строительства жилья.

Выбрать земельный участок потенциальные инвесторы и граждане могут на публичной кадастровой карте Росреестра в разделе сервиса «Земля для стройки».

За время действия проекта на территории Московской области выявлено 8 485,36 га земли потенциально подходящей для строительства жилья.

«Земля для стройки» реализуется с 2020 года по поручению председателя правительства Российской Федерации и является частью государственной программы «Национальная система пространственных данных». Создание НСПД включено в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению «Строительство» с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан.

«Цифровой сервис выступает в роли помощника гражданам, инвесторам и застройщикам. Новая система ориентирована наиболее эффективное управление землей и недвижимостью, позволяет нарастить объемы строительства и инвестиций. Все эти факторы способствуют созданию комфортной городской среды для проживания людей и повышению инвестиционной привлекательности региона», — отметил заместитель руководителя управления Владимир Бирюков.

Оперативный штаб Московской области продолжает решать задачу по повышению эффективности использования земель и выявлению земельных участков на территории региона, пригодных для жилищного строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.