В Подмосковье выявлено 6,2 тыс случаев использования земли в коммерческих целях

С начала года мунземконтроль Подмосковья осмотрел 191 тыс. земельных участков для выявления незаконной коммерческой деятельности. Коммерческое использование подтвердилось более чем на 6,2 тыс. из них, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Земли для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства предназначены исключительно для использования в личных целях (строительство дома, дачи, садоводство). Но на таких землях фиксируются случаи строительства автомоек, магазинов, общепита, гостиниц и т. д. Все это нарушение земельного законодательства.

По закону земли для коммерческого использования облагаются налогом не по льготной налоговой ставке 0,3%, а по ставке 1,5%. То есть, если собственник использует личные земли для получения прибыли, он не имеет права на льготу, и ему будет доначислен стандартный земельный налог.

Данные собственников, которые используют землю в коммерческих целях, земельные инспекторы направляют в налоговую службу для принятия решения и доначисления налога. Примерные налоговые начисления по ставке 1,5% по выявленным нарушениям в этом году составят 103 млн рублей, что на 82,5 млн рублей больше, чем по ставке 0,3%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.