В Подмосковье выявили 36 тыс участков с нарушениями земельного законодательства

Земельные инспекторы Московской области с начала года в ходе мероприятий мунземконтроля, направленных на предупреждение, обнаружение и пресечение действий, противоречащих принятым в земельном законодательстве правилам использования и охраны земли, осмотрели 101 тыс. земельных участков. В результате проверок на 37 тыс. участках были выявлены нарушения. Лидерами по обследованиям стали муниципальные образования Клин, Солнечногорск, Дмитровский, Можайский и Ступино, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Неиспользование земельных участков является достаточно распространенным нарушением земельного законодательства. На сегодняшний день выявлено 35 тыс. участков с таким нарушением, далее идет самовольное занятие территории — зафиксировано на 1,5 тыс. участках и завершает тройку нецелевое использование — такие нарушения обнаружены на 1 тыс. участках. Общая площадь всех участков, на которых в ходе осмотров земельные инспекторы зафиксировали нарушения, составляет 338 тыс. га», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Глава ведомства также добавил, что нецелевое использование или неиспользование земель грозит собственникам увеличением налоговой ставки и доначислением земельного налога, а также повышением кадастровой стоимости участка.

Округами-лидерами региона, в которых мунземконтроль осмотрел наибольшее количество земельных участков, стали: Клин, где осмотрено 9 014 тыс. участков, Солнечногорск — 6 187 тыс., в Дмитровском — 5 931 тыс. участков, в Можайском — 5 913 тыс., в Ступино — 4 632 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.