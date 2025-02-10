В Подмосковье ввели в эксплуатацию более 90 объектов на 5,6 млрд рублей в январе

При содействии ЦСС в Московской области были введены в эксплуатацию 93 объекта общей площадью 189 тысяч квадратных метров. Соответствующие разрешения выдал региональный Главгосстройнадзор. Эти проекты принесли в экономику Московской области 5,6 млрд рублей. Благодаря их реализации в регионе было создано порядка 1 064 новых рабочих мест.

В январе на сопровождение ЦСС поступило более 200 новых проекта. Всего менеджеры помогают реализовывать в Подмосковье 5,1 тыс. объектов.

Центр содействия строительству при правительстве Московской области сопровождает проекты строительства коммерческой недвижимости, реализуемые на территории региона. К каждому застройщику прикрепляется менеджер, в его задачи входит получение всего пакета разрешительной документации на строительство. Сам застройщик при этом ни с кем, кроме менеджера, не контактирует и только получает уведомления в личном кабинете на портале госуслуг о том, что от его имени пройдено то или иное согласование. При этом для бизнеса сопровождение — бесплатное.

С 2023 года деятельность ЦСС курирует Главгосстройнадзор Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.