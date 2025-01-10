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В Подмосковье вступили в силу изменения кадастрового учета с 1 января

Изменения в закон, вступившие в силу с 1 января 2025, вводят пошлину за кадастровый учет и увеличивают размер пошлины за регистрацию прав, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Нормативная база:

176-ФЗ уточняет размер пошлин в налоговом кодексе;

207-ФЗ вводит положение о том, что пошлина взимается теперь и за кадастровый учет;

487-ФЗ вводит в ст. 55 Градостроительного кодекса норму, обязывающую предоставлять сведения об оплате пошлины за кадастровый учет.

Теперь застройщики при подаче заявлений на получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию обязаны прикладывать сведения об оплате пошлины не только за будущую регистрацию права, но и за осуществление кадастрового учета.

Кадастровый учет:

для физических лиц — 2 000 руб.

для организаций — 22 000 руб.

Одновременный кадастровый учет и регистрация права:

для физических лиц — 6 000 руб.

для организаций — 66 000 руб.

Кадастровый учет изменений (реконструкция):

для физических лиц — 1 000 руб.

для организаций — 2 000 руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.