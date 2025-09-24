В Подмосковье возводят ЖК «Новая Алексеевская роща»

ЖК «Новая Алексеевская роща» строят в городском округе Балашиха. На территории комплекса предусмотрена вся необходимая инфраструктура. В рамках КРТ возводят детский сад на 250 мест, построят школу на 1230 мест и поликлинику на 400 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На сегодняшний день каркас корпусов № 1, № 2, № 3 полностью выполнен — в зданиях завершились работы по монтажу сборных железобетонных конструкций. Во всех трех корпусах выполняются устройство фасадов первых этажей и остекление балконов со второго по семнадцатый этажи.

В корпусах № 1 и № 3 завершается возведение кровли. Ведется монтаж систем холодного и горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации. Работы по устройству дождевой канализации близятся к завершению. Продолжается монтаж систем центрального отопления, вентиляции, вертикального транспорта. Началось устройство систем электроснабжения.

В корпусе № 2 кровля полностью готова. Ведется монтаж вертикального транспорта и систем электроснабжения.

В корпусе № 4 завершилось устройство фундаментной плиты. Ведется монтаж вертикальных конструкций цоколя.

ЖК «Новая Алексеевская роща» располагается в 6 км от МКАД, поблизости от национального парка «Лосиный Остров». Открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — первая очередь стоянки, рассчитанной в общей сложности на 1000 авто. Территория комплекса будет озеленена в соответствии с современными стандартами. Пространство зонируют для разных форматов времяпровождения: появятся детские игровые площадки, площадки для занятий спортом, зоны для спокойного отдыха. Сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.