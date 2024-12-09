В Подмосковье возвели овощехранилище вместимостью 3,5 тыс тонн

Компания «Лесные дали» в рамках подготовки к новому сезону построила большое овощехранилище в г. о. Егорьевск, способное вместить 3500 тонн продукции. Это более 200 самосвалов урожая овощей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы планируем расширить посевные площади. Наша цель — достигнуть объема продукции в 50 000 тонн. Идем к этой масштабной амбициозной цели. Не стоим на месте и каждый год что-то расширяем», — отметил заместитель генерального директора ООО «Лесные дали» Виталий Штопель.

В этом году на предприятии реализован еще один проект — строительство цехов глубокой переработки овощей и варки овощей. Запуск цехов запланирован на ближайшее время. Это дополнительно создаст 20-30 рабочих мест. В развитии предприятия помогает государственная поддержка.

«Мы находимся в постоянном контакте с правительством Московской области, администрацией округа. У нас большая инвестиционная программа. Ежегодно мы пользуемся всеми доступными мерами государственной поддержки: субсидии, дотации. Проблем не возникает. Мы довольны взаимодействием», — поделился Виталий Штопель.

«Лесные дали» выращивают в основном картофель, свеклу, морковь и чеснок. Продукцию реализуют в крупных федеральных торговых сетях Москвы и Подмосковья, а также в гостинично-ресторанном бизнесе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.