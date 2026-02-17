В Подмосковье внедрили онлайн-профвизиты для строительного надзора

В Подмосковье профилактические визиты по строительному надзору теперь проходят онлайн через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Новый формат позволяет инспекторам проводить проверки по видеосвязи без выезда на объект, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области совместно с министерством государственного управления региона внедрило онлайн-профвизиты через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Сервис интегрирован с ЕГИС ОКНД и региональным порталом госуслуг.

Заявку на профилактический визит можно подать онлайн. Во время видеосессии инспектор заполняет электронный чек-лист, ведет видеозапись, а итоговые документы формируются в системе и направляются контролируемому лицу. Новый формат доступен как по инициативе заявителя, так и по решению инспектора.

Ранее визит инспектора занимал около трех часов, из которых почти два часа уходило на дорогу. Теперь процедура занимает около получаса. С начала 2026 года в Подмосковье провели 27 профилактических визитов, 18 из них — в формате видеосвязи.

Онлайн-профвизиты уже применяются по всем видам регионального строительного контроля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.