В Подмосковье в рамках круглого стола обсудили перспективы развития кластеров ИЖС

Перспективы развития кластеров ИЖС и пилотные проекты в регионе обсудили в рамках круглого стола «Новые векторы жилищного строительства Подмосковья», прошедшего на фестивале «Зодчество 2024». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В Московской области разработан инновационный подход к загородному строительству — кластеры индивидуальной жилой застройки (ИЖС), объединяющие преимущества городской инфраструктуры с возможностями загородной жизни.

В 2021 году были внесены соответствующие изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования, а в 2023 году уже началась реализация первого кластера ИЖС. На сегодняшний день на разной стадии реализации 7 территорий общей площадью более 4 тысяч гектаров, из которых 3 проекта — в процессе строительства: в Дмитровском, Пушкинском и городском округе Истра.

«Этот проект Московской области будет работать на важнейшую задачу: строительство малоэтажной России, развитие ИЖС. В ином пути нет смысла, ведь 70-80% людей хотели бы жить именно в таких домах. И это позволит нам действительно развить малые и средние города нашей России. Мы уже многое сделали для развития ИЖС, в результате нам удалось ввести значительную долю такого формата, и это помогло спасти положение со вводом жилья в этом году», — отметил председатель комитета по предпринимательству в сфере строительства торгово-промышленной палаты Российской Федерации Ефим Басин.

«Кластерный подход — это взгляд в будущее, это сельские населенные пункты совершенно нового типа, которых не было никогда прежде. Это и не деревня, и не коттеджный поселок. Это большие территории, от 100 гектар, градостроительно связанные единым транспортным каркасом и объединенные всем тем, что необходимо людям для жизни. В кластерах ИЖС есть полноценные, качественные, большие школы, в которых можно найти хороших преподавателей, объекты здравоохранения, культуры и досуга, комплексное благоустройство. Подмосковье стало первым регионом в стране, предложившим такой комплексный подход к строительству ИЖС», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Новый формат жилья, который предлагают кластеры ИЖС, ориентирован на современных жителей, молодые семьи, которые все чаще работают удаленно и ценят качественную инфраструктуру. После завершения текущих проектов, крупнейшие из которых — «Дмитров Дом» и «Истра Дом» группы «Самолет», более 100 тысяч человек получат возможность жить в новом формате загородного пространства с городским комфортом.

По словам Кузьминой, Московская область лидирует среди регионов по количеству ввода ИЖС. Так, только в 2023 году эта цифра составила 7,7 млн кв. метров. Переход к кластерной модели, поддержанной ведущими застройщиками, предполагает комплексное и сбалансированное развитие территорий. Как подчеркнул Дмитрий Гриднев, заместитель генерального директора Института градостроительного и системного проектирования, кластерный подход выгоден и жителям, и застройщикам, поскольку позволит создавать эффективность не только застройки, комплексно решая вопросы обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой, но и социальных, и коммерческих объектов, что повышает инвестиционную привлекательность проектов в целом.

Особое внимание при проектировании кластеров ИЖС уделяется градостроительному подходу и решениям в рамках единого дизайн-кода. При этом архитектурные проекты индивидуального жилья предусматривают использование различных современных технологий строительства, объединенных общей концепцией.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее он уже подчеркивал, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.