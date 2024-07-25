В Подмосковье в хозоборот вовлекли 608 объектов недвижимости после самопроверки

За два года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ходе обследования недвижимости, находящейся в муниципальной собственности, осмотрено свыше 39,3 тыс. объектов, из них более 18,1 тыс. земельных участков и порядка 21,2 тыс. объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Лидерами по количеству проведенных самообследований за два года стали городские округа: Одинцовский, где осмотрено 2 964 объекта, Дмитровский — 1 950 и в Серпухове обследовано 1533 объекта недвижимости.

«За два года муниципальными земельными инспекторами в регионе выявлено более 6 тыс. неиспользуемого имущества: 3 103 земельных участков и 2 974 объектов капитального строительства. По каждому неиспользуемому объекту органы местного самоуправления составляют дорожную карту и размещает информацию на областном инвестпортале. В настоящее время подготовлено 2 538 дорожных карт по вовлечению объектов в хозяйственный оборот, из них на портале размещено 804 объекта недвижимости, а по итогам самообследования реализовано 608 объектов за два года», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По итогам реализации объектов недвижимости в бюджет городских округов Подмосковья поступило порядка 240 млн рублей, из них: в результате торгов, организованных совместно с комитетом по конкурентной политике Подмосковья — 103,1 млн рублей, приватизации — 37,7 млн рублей, продажи имущественного комплекса — 69,9 млн рублей, аренды — 28,6 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.