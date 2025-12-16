В Подмосковье в экоакции собрано свыше 160 тонн отслужившей электроники

Экологическая просветительская программа «Школа утилизации: электроника» (Программа) фонда рационального природопользования бьет рекорды по сбору отслужившей техники в Подмосковье. За три месяца осени было собрано на утилизацию более 160 тонн электроники, что почти на 70% превышает показатели весны 2025 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Муниципалитеты Подмосковья совместно с фондом реализуют эффективную работу по сбору электронных отходов от населения на базе бюджетных учреждений округов. В Программе с сентября приняли участие более 250 организаций, из них порядка 40 учреждений муниципальных органов власти, а именно администрации, советы депутатов, комитеты и управления самых различных направлений от физкультуры и спорта до социального развития. Результативное взаимодействие способствует значительному снижению нагрузки на окружающую среду за счет безопасного обращения с опасными отходами», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В сборе техники принимают участие и непосредственно министерства Московской области. Этой осенью успели принять участие Подмосковные министерства имущественных отношений, социального развития, сельского хозяйства и продовольствия и физической культуры и спорта.

«Наша задача заключается в рациональном и ответственном использовании материальных ресурсов вплоть до завершения их жизненного цикла. Увеличение объема утилизации электронной техники осенью на 70% относительно весенних показателей — это индикатор того, что мы наращиваем эффективность в управлении этим важным процессом, сокращая тем самым издержки и экологический след от списанного имущества. Вклад наиболее активных муниципалитетов будет отмечен Министерством на традиционной ежегодной церемонии подведения итогов Программы», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

О роли программы в экопросвещении региона рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес: «За годы работы Программы в ней приняли участие почти 75% школ Подмосковья. Ежегодно при поддержке фонда проводятся мероприятия по экопросвещению: научно-познавательные викторины, экоуроки, соревнования по сбору техники. Школьники также принимают активное участие в конкурсе на лучший экоплакат, таким образом ребята вовлекают одноклассников, родителей и друзей в вопросы экологии. Почти 100 образовательных учреждений с начала учебного года приняли участие в программе, из них более 70 — это школы, что говорит о высоком уровне интереса к экологическим проектам у подрастающего поколения».

7 августа 2025 года состоялось подписание четырехстороннего соглашения между тремя министерствами Московской области: экологии и природопользования, образования, имущественных отношений и фондом рационального природопользования о совместной реализации экологической просветительской программы «Школа утилизации: электроника» в регионе. Это единственная в России комплексная программа по безвозмездному сбору и переработке отработавшего оборудования для населения, бюджетных учреждений и органов власти. Сегодня в программе участвует 17 регионов России, в которых проживает 34% населения страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.