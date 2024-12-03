В Подмосковье в аренду жителям передано 64 участка областной собственности

За 11 месяцев 2024 года в ходе проведенных аукционов, организованных комитетом по конкурентной политике, передано в аренду 64 земельных участка общей площадью 28,77 га. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Общая сумма аренды составила более 189 млн рублей. Из них 47 земельных участков для индивидуального жилищного строительства/для ведения личного подсобного хозяйства, 12 участков под коммерцию, 5 участков сельскохозяйственного производства.

К примеру, на прошедших аукционах заключен договор аренды земельного участка площадью 1 499 кв. м под ведение садоводства. Участок расположен вблизи д. Ефимоново городского округа Истра. Его начальная цена составляла 129 тыс. рублей, а по итогам торгов выросла до 532 тыс. руб. Арендная стоимость участка в городском округе Ступино площадью 8 571 кв. м для объектов дорожного сервиса, составляла 1 113 тыс. руб., в ходе аукциона достигла почти 1 147 тыс. руб. Еще один участок площадью 3371 кв. м под туристическое обслуживание, арендован в городском округе Чехов, по итогам торгов арендная плата увеличилась в 58 раз, с 184,2 тыс. до 10,5 млн руб. Представленные участки арендованы на срок 13 лет 2 месяца.

Все торги и сопутствующие процессы по организации и проведению аукционов осуществляются в электронной форме, в том числе заключение договоров аренды.

Выбрать и ознакомиться с характеристиками предлагаемых участков земли можно по ссылке. Для участия в электронных аукционах потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись, которая выдается в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Актуальный список аккредитованных удостоверяющих центров опубликован на официальном сайте Минкомсвязи России.

Для участия в торгах нужно пройти регистрацию на электронной площадке РТС — Тендер, внести задаток и подготовить комплект документов в соответствии с документацией об аукционе. Затем необходимо подать заявку на сайте РТС тендер, после чего состоится сам аукцион. Участникам, которые не выиграли, задаток возвращается в течение трех дней. Арендный договор подписывается в электронной форме, а специалисты из Министерства регистрируют договор аренды в Росреестре самостоятельно.

В настоящее время на торги выставлены 6 областных участков общей площадью 1,6 га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

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